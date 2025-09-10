"Emil" offensichtlich auf dem Weg in den Norden

Elch "Emil" ist offensichtlich auf dem Weg in den Norden. Laut einem Eintrag auf der Facebook-Fanseite und einem "NÖN"-Bericht vom Mittwoch hat der Geweihträger neuerlich die Donau durchschwommen. Gemeldet wurde zudem seine Sichtung in Klein-Pöchlarn. Die kleine Marktgemeinde im Bezirk Melk liegt nördlich des Stroms.

Der Hype um "Emil" in Niederösterreich geht mittlerweile in die vierte Woche. Am Dienstag war der Elch u.a. in Melk unterwegs, wo er nicht nur für Fotomotive mit dem berühmten Stift im Hintergrund, sondern wie etwa zuletzt auch in St. Pölten für einen Polizeieinsatz gesorgt hatte.

"Wahl-Niederösterreich"

Der "Wahl-Niederösterreicher" hat auf seinem Weg durch das Bundesland mittlerweile die Bezirke Mistelbach, Korneuburg, Tulln (wohin er Ende August in Klosterneuburg gelangt war, nachdem er erstmals die Donau durchschwommen hatte, Anm.), St. Pölten und Melk sowie die Landeshauptstadt selbst erkundet. Zieht "Emil" nun tatsächlich nach Norden, kämen die Bezirke Zwettl und Gmünd oder Waidhofen a.d. Thaya hinzu. Seine Facebook-Fanseite zählte am Mittwoch bereits mehr als 12.000 Mitglieder.