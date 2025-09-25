Pkw krachte in Pflach frontal in ein Wohnmobil: Vier Verletzte

Vier Personen sind am Mittwoch in Pflach (Bezirk Reutte) durch eine Frontalkollision zwischen einem Pkw und einem Wohnmobil verletzt worden. Der 67-jährige Lenker des Pk w und der 66-jährige Wohnmobil-Lenker waren auf der Fernpassstraße (B179) in entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen.

Der Pkw geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Die beiden deutschen Fahrer sowie deren beiden 61 und 65 Jahre alten Ehefrauen wurden durch den Zusammenstoß verletzt.

In Krankenhäuser gebracht

Die Verletzten wurden notärztlich versorgt und von der Rettung in die Krankenhäuser in Reutte bzw. im deutschen Füssen gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fernpassstraße war nach dem Unfall, der sich gegen 13.20 Uhr ereignet hatte, für fast zwei Stunden komplett gesperrt.