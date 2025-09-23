Mann stirbt nach Frontalkollision auf Tiroler Fernpassstraße
Pkw geriet auf Gegenfahrbahn: Vier Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt.
Ein Autofahrer ist am frühen Montagabend auf der Fernpassstraße (B179) im Gemeindegebiet von Nassereith (Bezirk Reutte) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
Der Deutsche war in einem Tunnel aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert, berichtete die Polizei am Dienstag. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Der Lkw stieß in weiterer Folge mit zwei nachkommenden Pkw zusammen.
Drei Verletzte
Bei den Zusammenstößen wurden die Autolenker - ein 40-jähriger Deutscher und ein 43-jähriger Pole - sowie eine Beifahrerin verletzt. Alle Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Fernpassstraße war für rund drei Stunden bis 20.45 Uhr komplett gesperrt, hieß es.
Kommentare