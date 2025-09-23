Mann stirbt nach Frontalkollision auf Tiroler Fernpassstraße

Ein Autofahrer ist am frühen Montagabend auf der Fernpassstraße (B179) im Gemeindegebiet von Nassereith (Bezirk Reutte) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Der Deutsche war in einem Tunnel aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert, berichtete die Polizei am Dienstag. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Der Lkw stieß in weiterer Folge mit zwei nachkommenden Pkw zusammen.