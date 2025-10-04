Pkw bei Hall in Tirol in den Inn gestürzt: Autobahn gesperrt

Ein Auto ist am Samstag gegen 15 Uhr im Bereich der Autobahnabfahrt Hall West in den Inn gestürzt. Das berichtet der ORF Tirol. Die Inntalautobahn (A12) sei in diesem Bereich in Richtung Oberland derzeit komplett gesperrt.

Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol läuft ein Großeinsatz, unter anderem auch mit Wasserrettung und Hubschrauber. Nähere Informationen liegen vorerst noch nicht vor.