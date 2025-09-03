Super-Stau: Dieses Wochenende wird eine Geduldsprobe auf der Straße

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Am Wochenende enden die Sommerferien in gleich 6 österreichischen Bundesländern: Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg. Parallel dazu starten auch in den 5 deutschen Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die Schulen wieder. Das Fußball-WM-Qualifikationsspiel in Linz, die European Bike Week am Faaker See, der Dolomitenmann sowie die Dornbirner Herbstmesse werden die erwarteten Staus laut ARBÖ noch „verlängern“.

Die Rückreise von rund 1,17 Millionen Schülerinnen und Schülern aus den sechs österreichischen Bundesländern und etwa 1,1 Millionen aus den deutschen Bundesländern wird den Samstag zum Hauptstautag machen, aber auch am Sonntagnachmittag für einiges an Verzögerungen sorgen. Teilweise wird die Reisewelle auch schon am Freitag einsetzen. Hier staut es massiv Die massivsten Auswirkungen der Reisewellen werden sich laut ARBÖ-Verkehrsexperten auf folgende Strecken auswirken: Brennerautobahn (A13), vor der Baustelle Luegbrücke und zwischen Schönberg und Innsbruck

(A13), vor der Baustelle Luegbrücke und zwischen Schönberg und Innsbruck Fernpassstrecke (B179), im gesamten Verlauf, mit Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermooser Tunnel

(B179), im gesamten Verlauf, mit Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermooser Tunnel Inntalautobahn (A12), im Großraum Innsbruck

(A12), im Großraum Innsbruck Pyhrnautobahn (A9), im Großraum Graz, vor den Tunnelketten bei Gratkorn und Klaus sowie vor den Tunnelportalen des Bosruck- und Gleinalmtunnels

(A9), im Großraum Graz, vor den Tunnelketten bei Gratkorn und Klaus sowie vor den Tunnelportalen des Bosruck- und Gleinalmtunnels Südautobahn (A2), rund um Villach, Klagenfurt und Graz

(A2), rund um Villach, Klagenfurt und Graz Tauernautobahn (A10), zwischen Villach und Spittal/Drau, zwischen Knoten Pongau und Werfen sowie zwischen Kuchl und dem Knoten Salzburg, mit wahrscheinlicher Blockabfertigung vor dem Katschberg- und Tauerntunnel

(A10), zwischen Villach und Spittal/Drau, zwischen Knoten Pongau und Werfen sowie zwischen Kuchl und dem Knoten Salzburg, mit wahrscheinlicher Blockabfertigung vor dem Katschberg- und Tauerntunnel Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg und rund um Linz

Auch an den Grenzen wird das Wochenende den Einreisenden einiges an Geduldsproben „bescheren“. Bei der Einreise nach Österreich werden stundenlange Wartezeiten vor allem vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11 bzw. A2), an der Grenze Spielfeld/Sentilj auf der slowenischen A1 und auf der ungarischen M1 vor der Grenze Nickelsdorf/Hegyeshalom nicht ausbleiben. „Bitte warten“ - und das ziemlich lange - wird es bei der Ausreise vor den Grenzen Kufstein/Kiefersfelden, Walserberg und Suben in Richtung Deutschland heißen. Fußball-WM-Qualifikation: 16.500 Zuschauer in Linz Am kommenden Samstag, um 20.45 Uhr, trifft das österreichische Fußball-Nationalteam am 5. Spieltag der WM-Qualifikation für 2026 auf die Auswahl aus Zypern. Austragungsort ist die Raiffeisen Arena in Linz. Viele der bis zu 16.500 Zuschauer werden trotz der knappen Parkplatzsituation mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Zusammen mit der Anreise zur ebenfalls am Samstag im Donaupark ab 20.30 Uhr stattfindenden Klangwolke werden Staus laut Erfahrungen des ARBÖ auf der Mühlkreisautobahn, besonders bei der A7-Anschlussstelle Union, sowie rund um das Stadion „Auf der Gugl“ vor Beginn und nach Abpfiff nicht ausbleiben. 100.000 Biker und Fans am Faaker See Von Dienstag bis Sonntag findet die „European Bike Week 2025“ rund um den Faaker See statt. Bis zu 100.000 Biker und Fans werden erwartet. Höhepunkt ist die große Harley-Parade am Samstag. Der Start erfolgt um 12 Uhr, die Route führt vom Faaker See über Finkenstein durch Villach rund um den Ossiacher See und via Wernberg und Rosegg zurück zum Start. Im Zuge der Parade werden diverse Straßen und Anschlusstellen gesperrt.