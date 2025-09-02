Vor rund zwei Wochen starb Heinrich Neisser , einer der prägenden ÖVP-Politiker der Zweiten Republik, im 90. Lebensjahr.

Am Dienstag wurden Details zum Tod des früheren Ministers, Klubobmannes und Zweiten Nationalratspräsidenten bekannt: Demnach starb Neisser an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalles , den der 89-Jährige am 10. August in Treffen am Ossiacher See in Kärnten hatte.

Wie die Kleine Zeitung berichtet, dürfte Neisser mit seinem Pkw von einem Weg abgekommen sein, das Auto stürzte über eine Böschung und überschlug sich mehrmals. Der Lenker wurde eingeklemmt und musste von Einsatzkräften geborgen und in das LKH Villach eingeliefert werden.

Der 89-Jährige starb 12 Tage nach dem Unfall in dem Spital.