Pkw-Brand auf A12: Auto musste in Spezialcontainer geflutet werden

Ein Pkw ist Donnerstagfrüh auf einem Parkplatz an der Tiroler Inntalautobahn (A12) in Tulfes im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) in Vollbrand geraten und komplett zerstört worden. Der Lenker, ein 46-jähriger Österreicher, hatte den Wagen zuvor dort abgestellt und kurz darauf Rauch im Bereich der Armaturen bemerkt. Beim Öffnen der Motorhaube stellte er fest, dass der Motorraum in Flammen stand und verständigte die Feuerwehr. Der Mann konnte das Auto rechtzeitig verlassen.

Schwierige Löscharbeiten

Da es sich beim Pkw um ein Hybridfahrzeug handelte, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, berichtete die Polizei. Nach rund eineinhalb Stunden wurde dank des Einsatzes eines speziellen Löschmittels "Brand aus" gegeben. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Wegen der Gefahr eines neuerlichen Aufflammens wurde das Auto von der Feuerwehr Schwaz in einen speziellen Container verbracht und nach Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) transportiert. Dort wurde es geflutet und weiter überwacht.