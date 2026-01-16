Pitztaler Gletscher: Neue Liftanlangen und Pisten nur mit UVP

Neue Liftanlagen und auch mehr Pisten streben Projektbetreiber für das Skigebiet Pitztaler Gletscher (Tirol) an, darunter etwa eine neue Seilbahn im Bereich des Linken Fernerkogels. Damit sollen Abfahrten über den - bisher nicht erschlossenen - Karlesferner und den Mittelbergferner möglich werden.

Bau ist UVP-pflichtig

Doch der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat nun in letzter Instanz entschieden: Der geplante Bau unterliegt einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Das gab der Österreichische Alpenverein am Freitag bekannt.