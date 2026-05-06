Love-Scam: Tirolerin verliert fünfstelligen Betrag

Eine 57-jährige Österreicherin aus dem Bezirk Kufstein wurde Opfer eines mutmaßlichen Online-Betrugs. Die Frau verlor zwischen März und April 2026 durch einen sogenannten "Love-Scam" einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Erst als ihre Bank das Konto aufgrund der zahlreichen Überweisungen sperrte, flog der mutmaßliche Betrug auf.

Falsche Liebesbeziehung und leere Versprechungen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand glaubte die 57-Jährige, eine romantische Beziehung mit einer bislang unbekannten Person zu führen. Der mutmaßliche Betrüger stellte der Frau ein Bargeldgeschenk in Aussicht, das angeblich per Paketdienst zugestellt werden sollte. Um diese Zustellung zu ermöglichen, forderte er die Frau zu mehreren Geldüberweisungen auf. Die versprochene Lieferung blieb jedoch aus.