Love-Scam: Tirolerin verliert fünfstelligen Betrag
Zusammenfassung
- 57-jährige Tirolerin aus Kufstein verliert durch Love-Scam zwischen März und April 2026 einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.
- Der mutmaßliche Betrüger täuschte eine Liebesbeziehung und ein angebliches Bargeldgeschenk vor, woraufhin die Frau mehrere Überweisungen tätigte.
- Nachdem die Bank das Konto sperrte, erstattete die Frau Anzeige und die Polizei ermittelt wegen Online-Betrugs.
Eine 57-jährige Österreicherin aus dem Bezirk Kufstein wurde Opfer eines mutmaßlichen Online-Betrugs. Die Frau verlor zwischen März und April 2026 durch einen sogenannten "Love-Scam" einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Erst als ihre Bank das Konto aufgrund der zahlreichen Überweisungen sperrte, flog der mutmaßliche Betrug auf.
Falsche Liebesbeziehung und leere Versprechungen
Nach derzeitigem Ermittlungsstand glaubte die 57-Jährige, eine romantische Beziehung mit einer bislang unbekannten Person zu führen. Der mutmaßliche Betrüger stellte der Frau ein Bargeldgeschenk in Aussicht, das angeblich per Paketdienst zugestellt werden sollte. Um diese Zustellung zu ermöglichen, forderte er die Frau zu mehreren Geldüberweisungen auf. Die versprochene Lieferung blieb jedoch aus.
Ermittlungen laufen
Nachdem die Bank das Konto der 57-Jährigen gesperrt hatte, erstattete die Frau am 5. Mai 2026 Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zu diesem Fall wurden aufgenommen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der zunehmenden Betrugsmasche des "Love-Scamming", bei der Kriminelle über soziale Medien oder Dating-Plattformen emotionale Beziehungen vortäuschen, um an Geld zu gelangen.
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