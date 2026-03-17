Bluttat in Innsbruck: Polizei sah keine Fremdgefährdung

Nachdem ein 31-jähriger Türke in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck seine 37-jährige Ehefrau und dann sich selbst getötet haben soll, hat eine Obduktion keinen Aufschluss über den Todeszeitpunkt gebracht.

Angenommen werde dieser für die frühen Morgenstunden des Sonntags, sagte der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts, Philipp Rapold, am Dienstag. Die drei Kinder der Frau waren während der Tat nicht in der Wohnung, sondern bei ihrem leiblichen Vater.

Morddrohungen

Die beiden Leichen waren Sonntagvormittag im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses entdeckt worden, nachdem die Frau erst am Vortag Anzeige wegen Körperverletzung und Morddrohungen gegen ihren Mann erstattet hatte. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt.

Der Mann soll ersten Erkenntnissen zufolge dennoch kurz darauf seine Frau mit einem Küchenmesser erstochen und anschließend Suizid verübt haben.

Polizei sah „keine Fremdgefährdung“

Der 31-Jährige habe sich den Beamten gegenüber „ruhig und kooperativ“ verhalten, sagte Rapold gegenüber der APA auf die Frage, ob die Verhängung einer Untersuchungshaft erwägt worden sei. Außerdem habe er die Vorwürfe bestritten. Im Zuge der Amtshandlung sei „keine Fremdgefährdung festgestellt“ worden. Man habe die ausgesprochenen Drohungen allerdings sehr wohl ernst genommen, hieß es. Mit der Staatsanwaltschaft sei das Vorgehen nicht abgesprochen worden.

Beamte zu Streit gerufen

Die Beamten waren am Samstagabend „zu einem Streit“ in die Wohnung gerufen worden, da der Türke das Opfer mit dem Umbringen bedroht haben soll. Die Österreicherin berichtete schließlich, dass es seit einem Jahr „immer wieder zu Körperverletzungen und Drohungen“ gekommen sei. Der Mann dürfte sehr eifersüchtig gewesen sein und das Handy der Frau ständig kontrolliert haben. Bei der Polizei seien die Vorfälle bis dahin jedoch nie gemeldet worden.