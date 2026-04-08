Moped mit 134 km/h in Innsbruck unterwegs: 15-Jähriger aufgehalten
Teenager fiel mit zu schneller Fahrt auf, Kontrolle ergab Maximalgeschwindigkeit von 134 km/h: Kennzeichen und Zulassung abgenommen.
Ein Moped mit einer Höchstgeschwindigkeit von 134 km/h ist am Dienstag in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck aus dem Verkehr gezogen worden. Der 15-jährige Mopedlenker war zu schnell unterwegs gewesen und deshalb einer Polizeistreife aufgefallen.
Der Österreicher wurde angehalten und sein Fahrzeug wegen daran erfolgter Umbauarbeiten kontrolliert. Das Kennzeichen und der Zulassungsschein wurden dem 15-Jährigen abgenommen, teilte die Polizei mit.
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