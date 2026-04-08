Tirol

Moped mit 134 km/h in Innsbruck unterwegs: 15-Jähriger aufgehalten

Teenager fiel mit zu schneller Fahrt auf, Kontrolle ergab Maximalgeschwindigkeit von 134 km/h: Kennzeichen und Zulassung abgenommen.
08.04.2026, 09:49

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Ein Moped mit einer Höchstgeschwindigkeit von 134 km/h ist am Dienstag in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck aus dem Verkehr gezogen worden. Der 15-jährige Mopedlenker war zu schnell unterwegs gewesen und deshalb einer Polizeistreife aufgefallen.

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Der Österreicher wurde angehalten und sein Fahrzeug wegen daran erfolgter Umbauarbeiten kontrolliert. Das Kennzeichen und der Zulassungsschein wurden dem 15-Jährigen abgenommen, teilte die Polizei mit.

Agenturen  | 

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