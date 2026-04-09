Innsbruck: 17-Jähriger flüchtete mit Motorrad durch die Innenstadt

Ein 17-Jähriger ist Mittwochnachmittag mit einem Motorrad ohne Kennzeichen durch die belebte Innsbrucker Innenstadt gerast. Eine Polizeistreife wollte den Jugendlichen anhalten, weil das Fahrzeug kein Kennzeichen hatte.

Er ergriff jedoch die Flucht und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit unter anderem über den Bozner Platz, die Maria-Theresien-Straße, weiter zur Andreas-Hofer-Straße und den Marktplatz. Am Rennweg wurde er durch einen 68-jährigen Passanten gestoppt.