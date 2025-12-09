Innsbrucker Priester macht Missbrauchserfahrung in Südtirol öffentlich

Ein Priester der Diözese Innsbruck hat eigene Missbrauchserfahrungen durch einen Ordensangehörigen in Südtirol öffentlich gemacht. Zu dem Vorfall sexueller Gewalt sei es vor 40 Jahren während eines Gastaufenthaltes in seiner Ausbildungszeit im Haus des Deutschen Ordens in Lana gekommen, sagte der Innsbrucker Pfarrer im ORF Tirol-Gespräch. Mittlerweile gingen 15 weitere Meldungen bei der Ombudsstelle der Diözese ein, berichtete der ORF am Dienstag.

"Ich bin zwar der erste Priester in Österreich, der diesen Schritt wagt, aber ich bin überzeugt, ich bin nicht der Einzige", sagte der heute 60-jährige katholische Priester. Zum Zeitpunkt des Vorfalls sei er 19 Jahre alt gewesen, der mittlerweile verstorbene Täter ein angesehener Ordensführer. Zu dem Missbrauch sei es in dessen Zimmer gekommen, der Ordensführer habe es gezielt darauf angelegt gehabt.

Jahrzehntelanges Schweigen

Als er sich zuhause einem Ordensbruder anvertraute, sei es indes durch dessen Reaktion zu einer zweiten Traumatisierung gekommen. Ihm sei signalisiert worden, dass er selbst schuld sei und die homophilen und pädophilen Neigungen des Täters ohnehin bekannt seien. Daraufhin habe er den Entschluss gefasst, zu schweigen. Nun äußere er sich bewusst, um anderen Mut zu machen.