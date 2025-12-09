Kirche in den USA unter Druck: Hohe Entschädigungszahlungen für Missbrauchsopfer

Die römisch-katholische Erzdiözese New York will mehr als 300 Millionen US-Dollar (257,40 Mio. Euro) für die Beilegung von Missbrauchsklagen aufwenden. Wie die New York Times am Montag (Ortszeit) laut Kathpress berichtete, sollen mit dem Geld rund 1.300 Personen entschädigt werden, die als Minderjährige von Priestern oder Kirchenmitarbeitern sexuell missbraucht worden seien. Auch die Erzdiözese New Orleans bestätigte eine Einigung mit Hunderten Opfern.

"Ich bitte um Vergebung"

Die Erzdiözese New York und Anwälte der Betroffenen haben sich den Angaben zufolge auf Grundzüge eines Mediationsverfahrens geeinigt, um die Entschädigungsfrage einvernehmlich zu klären. Einer der Anwälte sprach von einem "Schritt in die richtige Richtung". Noch sei allerdings keine verbindliche Einigung erzielt worden. "Wie wir wiederholt anerkannt haben, hat der sexuelle Missbrauch von Minderjährigen schon vor langer Zeit Schande über unsere Kirche gebracht", wurde der New Yorker Erzbischof Kardinal Timothy Dolan zitiert. "Ich bitte erneut um Vergebung für das Versagen derjenigen, die das Vertrauen in sie verraten haben, indem sie nicht für die Sicherheit unserer Jugend gesorgt haben."

Der Erzbischof erklärte weiter, die Erzdiözese habe "eine Reihe sehr schwieriger finanzieller Entscheidungen" getroffen, um mehr als 300 Millionen Dollar für eine Einigung aufbringen zu können. Dazu gehörten unter anderem Entlassungen von Mitarbeitern sowie der Verkauf von Immobilien, darunter der langjährige Hauptsitz an der First Avenue in Manhattan.