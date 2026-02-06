Heftige Auseinandersetzungen in mehreren Lokalen im Zillertal

In Gaststätten im Tiroler Zillertal ist es Donnerstagabend zu heftigen Auseinandersetzungen und Sachbeschädigungen gekommen. Ein 30-jähriger Niederländer randalierte in seinem Hotel in Gerlos und geriet mit anderen Gästen in einen Streit.

Anschließend trat er die Tür seines Zimmers ein, demolierte die Einrichtung und sprang offenbar unter Medikamenteneinfluss zehn Meter vom Balkon. Die Polizei entdeckte den Mann schwer verletzt in aufgebrachtem Zustand in einem Feld.