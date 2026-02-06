Kaminbrand: Nachbarin rettet junges Paar

In einem alten Bauernhof in Neustift im Stubaital kam es am Dienstagabend zu einem Kaminbrand. Gegen 19:00 Uhr brach das Feuer aus, nachdem eine 23-jährige Österreicherin und ihr gleichaltriger dänischer Lebensgefährte im Zusatzherd der Küche ein Feuer entfacht hatten. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte die Rauchentwicklung und handelte sofort.

Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Die Nachbarin holte das junge Paar umgehend aus dem Gebäude und setzte einen Notruf ab. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Neustift rückte mit 25 Einsatzkräften an und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude verhindert werden. Neben der Feuerwehr waren auch ein Rettungswagen und eine Polizeistreife vor Ort.