Mann (30) sprang vom Balkon seines Hotelzimmers: Schwere Verletzungen

Ein 30-jähriger Niederländer hat sich am Mittwochabend in Gerlos schwere Verletzungen zugezogen, nachdem er vom Balkon seines Hotelzimmers gesprungen war. Der Tourist soll zuvor im alkoholisierten Zustand randaliert und sich mit anderen Hotelgästen gestritten haben.

Niederländer randalierte im Hotel und sprang vom Balkon

Nach Angaben der Polizei soll der Mann im zweiten Stock des Hotels die Tür zu seinem Zimmer eingetreten und die Einrichtung demoliert haben. Anschließend sprang er von seinem Balkon, der sich in einer Höhe von etwa acht bis zehn Metern befand. Bei dem Sturz zog er sich eine schwere Verletzung am linken Bein zu. Der 30-Jährige soll laut Polizeibericht neben Alkohol möglicherweise auch ein nicht näher spezifiziertes Medikament eingenommen haben.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zell am Ziller fanden den verletzten Mann auf einem Feld im Bereich des Nachbarhauses. Er sei in aufgebrachtem Zustand gewesen, heißt es im Bericht. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Niederländer ins Bezirkskrankenhaus Schwaz transportiert. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Mannes liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Ob gegen den 30-Jährigen wegen der Sachbeschädigung im Hotel ermittelt wird, ist noch unklar.