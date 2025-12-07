Tirol

Vor den Augen der Familie: Krampus-Attacke auf Vater (44) - schwer verletzt

Eine gruselige Krampus-Maske mit Hörnern, Fell und fletschenden Zähnen ist zu sehen.
Der 44-Jährige wurde bei einem Spaziergang von zwei "Klaubäufen" angegriffen und zu Boden geschleudert. Die Polizei ermittelt.
07.12.25, 08:36
Kommentare

Ein 44-Jähriger ist Samstagabend in Matrei in Osttirol bei einem Spaziergang von zwei Krampussen attackiert und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war mit seiner Familie unterwegs, als er laut Polizei nacheinander von zwei sogenannten "Klaubäufen" an der Kleidung erfasst und mit einem als "Klaubaufwurf" bekannten Griff zu Boden geschleudert wurde.

Psychologin über Krampus: "Den Nikolaus finde ich fast noch schwieriger"

Dadurch wurde der 44-Jährige schwer an der Schulter verletzt. Er wurde im Krankenhaus Lienz behandelt.

Zu dem Vorfall war es gegen 20.00 Uhr gekommen. Die Polizei ermittelt.

Krampusunfall in Kärnten: Auto kollidiert mit laufender Gruppe
Agenturen, best  | 

Kommentare