Ein 44-Jähriger ist Samstagabend in Matrei in Osttirol bei einem Spaziergang von zwei Krampussen attackiert und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war mit seiner Familie unterwegs, als er laut Polizei nacheinander von zwei sogenannten "Klaubäufen" an der Kleidung erfasst und mit einem als "Klaubaufwurf" bekannten Griff zu Boden geschleudert wurde.

Dadurch wurde der 44-Jährige schwer an der Schulter verletzt. Er wurde im Krankenhaus Lienz behandelt.

Zu dem Vorfall war es gegen 20.00 Uhr gekommen. Die Polizei ermittelt.