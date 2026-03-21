Tirol

Mann stürzte in Tirol beim Paragleiten ab - schwer verletzt

36-Jähriger Gleitschirmpilot verletzte sich an Wirbelsäule und Unterschenkel.
21.03.2026, 11:43

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rettungssanitäter steht vor einem Rot-Kreuz-Auto.

Ein 36-Jähriger ist am Freitag beim Paragleiten vom Kapall in der Nähe von St. Anton am Arlberg schwer verletzt worden. Der erfahrene Gleitschirmpilot war laut Polizei im Landeanflug, dürfte aber die Resthöhe unterschätzt haben.

Wieder ein Wolf in Tiroler Bezirk Landeck erschossen

Beim harten Aufsetzen im grasigen Gelände zog er sich schwere Verletzungen im Bereich des Knöchels und der Wirbelsäule zu. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Feldkirch gebracht.

Tirol
Agenturen, paw  | 

Kommentare