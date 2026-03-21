Mann stürzte in Tirol beim Paragleiten ab - schwer verletzt
36-Jähriger Gleitschirmpilot verletzte sich an Wirbelsäule und Unterschenkel.
Ein 36-Jähriger ist am Freitag beim Paragleiten vom Kapall in der Nähe von St. Anton am Arlberg schwer verletzt worden. Der erfahrene Gleitschirmpilot war laut Polizei im Landeanflug, dürfte aber die Resthöhe unterschätzt haben.
Beim harten Aufsetzen im grasigen Gelände zog er sich schwere Verletzungen im Bereich des Knöchels und der Wirbelsäule zu. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Feldkirch gebracht.
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