Mann nach Lawinenabgang in Tirol in Spital gestorben

Ein 30-jähriger Wintersportler aus Deutschland ist vergangenen Mittwoch bei einem Lawinenabgang im freien Gelände am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal verschüttet worden.

Bereits am folgenden Tag erlag der Mann in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen. Dies teilte die Polizei am Montag mit.