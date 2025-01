Einheimischer Tourengeher nach Lawinenabgang in Tirol lebend geborgen

Ein Skitourengeher ist Montagvormittag in den Lechtaler Alpen im Gemeindegebiet von Kaisers in Tirol (Bezirk Reutte) von einer Lawine komplett verschüttet worden. Der einheimische 62-Jährige wurde von seiner 63-jährigen Begleiterin geortet und ausgegraben. Anschließend wurde er ansprechbar ins Bezirkskrankenhaus Zams geflogen, hieß es von der Alpinpolizei zur APA. Der Wintersportler kam letztlich mit einer schweren Beinverletzung davon.

Die beiden waren im Anstieg in Richtung Hintersee bzw. Furglerspitze gewesen. Teilweise mussten die erfahrenen Alpinisten ihre Skier abschnallen und in entsprechenden Entlastungsabständen bergauf stapfen. Nach einem steilen Stück schnallten sie ihre Skier nacheinander wieder an. Als die Frau nur wenig später als der 62-Jährige in die Bindung gestiegen war, löste sich kurz vor 11.00 Uhr auf rund 2.000 Metern Seehöhe im hochalpinen Bereich in einer Rinne die Lawine. Beide Sportler wurden rund 200 Meter talwärts mitgerissen, die Frau konnte sich selbstständig befreien. Sie setzte sofort den Notruf ab und begann mit der Kameradenrettung. Rund 15 Minuten später wurde der Mann bei Bewusstsein ausgegraben.

Der betroffene Bereich sei "relativ steil" gewesen. In die Rinne war außerdem recht viel Schnee "eingeblasen", beschrieb Alpinpolizist Stefan Becker die Situation. Der Einsatz gestaltete sich indes schwierig, nachdem es im betroffenen Kaisertal nur schlechten Empfang gab.

Lawinenwarnstufe zwei im betroffenen Gebiet

Zwei Notarzthubschrauber, ein Polizeihubschrauber, Bergrettung, Alpinpolizei und Hundeführer waren im Einsatz. Am Montag herrschte im betroffenen Gebiet über der Waldgrenze Lawinenwarnstufe zwei auf der fünfteiligen Skala und damit nur mäßige Gefahr.