Mann nach Lawinenabgang in Tirol in "äußerst kritischem Zustand"

Ein Wintersportler ist Mittwochvormittag bei einem Lawinenabgang im freien Gelände am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal verschüttet worden.

Der Mann wurde von Einsatzkräften ausgegraben und geborgen. Schließlich wurde der Skifahrer mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort befand er sich am frühen Nachmittag in "äußerst kritischem Zustand" auf der Intensivstation, wie Kliniksprecher Johannes Schwamberger zur APA sagte.