Feuer in Tiroler Skigebiet: Ehemalige Liftstation brannte nieder

In Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) brannte Sonntagabend eine ehemalige Liftstation des Hochkogelliftes nieder. Das aufgelassene Gebäude diente als Geräteschuppen bzw. Garage für landwirtschaftliche Fahrzeuge.

Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Montag mitteilte, brach der Brand am Sonntag gegen 19.15 Uhr aus. Eine Anrainerin bemerkte das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte.

Suche nach Brandursache

Die Freiwillige Feuerwehr Fieberbrunn rückte mit fünf Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften aus, nach etwas mehr als einer Stunde war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache werden noch ermittelt.