Lawinenabgang am Stubaier Gletscher: Suche nach mehreren Verschütteten

Eine Suchaktion mit mehreren Hubschraubern und Suchhunden findet derzeit am Stubaier Gletscher in Tirol statt. Am Donnerstagvormittag gegen 9.25 Uhr sei es im Bereich "Rote Piste 9" zu einem Lawinenabgang gekommen, schilderte ein Polizeisprecher im Gespräch mit dem KURIER: "Die Lawine reichte auch bis zur Piste."

Die Lawine ist im Bereich der Daunscharte im freien Gelände des Skigebiets abgegangen, teilten die Stubaier Gletscherbahnen mit. "Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Lawine durch Variantenfahrer ausgelöst", hieß es. Mehrere sollen sich in dem Bereich unterwegs gewesen sein, als sich die Schneemassen lösten.

Ausgelöste Lawinenairbags beobachtet

Laut Polizei soll es sich bei den Betroffenen um eine Gruppe von Variantenfahrern gehandelt haben. "Bei einigen von ihnen wurden ausgelöste Lawinenairbags beobachtet", hieß es vom Skigebietsbetreiber. Einige Teilverschüttete sollen bereits ausgegraben worden sein.

Die Anzahl der vom Lawinenabgang betroffenen Personen und die näheren Hintergründe sind bis auf weiteres unklar. Derzeit läuft eine großangelegte Suchaktion, um weitere Verschüttete ausfindig zu machen. "Der Lawinenkegel wird aktuell von den Einsatzkräften intensiv abgesucht", so die Stubaier Gletscherbahnen.