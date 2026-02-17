Lawinenabgang in Ischgl: 2 Tourengeher verschüttet

Bei einem Lawinenabgang in Ischgl wurden Dienstagmittag zwei deutsche Tourengeher verschüttet. Ein dritter Wintersportler schaffte es, die beiden mit Hilfe einen sogenannten LVS - Lawinenverschüttensuchgerät - zu lokalisieren und auszugraben.

Wie die Landespolizeidirektion Tirol Dienstagabend mitteilte, ereignete sich der Lawinenabgang gegen 12.30 Uhr im Bereich der "Berglealpe". Drei deutsche Urlauber - zwei Männer und eine Frau im Alter von 28, 31 und 56 Jahren - hielten beim Aufstieg im freien Skiraum demnach Sicherheitsabstand, um die Schneedecke zu schonen. Schneebrett löste sich Dennoch löste sich etwa 20 bis 30 Meter oberhalb des 56-jährigen Mannes ein Schneebrett, als dieser gerade eine Spitzkehre ausführte.