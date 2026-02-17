Tirol: Kinder und Jugendliche gerieten am Berg in Schneesturm

Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 15 Jahren und ihre zwei Begleitpersonen sind Montagabend in Reutte vom Berg gerettet worden.

Gruppe geriet in Schneesturm

Die Jugendgruppe startete bei mäßigem Schneefall in Richtung Reuttener Hütte und geriet am Nachmittag in einen Schneesturm. Der Aufstieg dauerte länger als geplant und erst gegen 18 Uhr erreichten sie die geschlossene "Ehenbichler Raaz Alm". Die deutschen Betreuer im Alter von 20 und 21 Jahren setzten den Notruf ab.