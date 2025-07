Krankenschwester auf Tiktok: „Ich möchte ein Vorbild für Junge sein“

In ihrem Beruf habe es bisher nur einen einzigen Vorfall in diese Richtung gegeben, sagt Yildiz. Mit Fragen zu ihrem Kopftuch habe sie hingegen kein Problem.

Menschen und ihre Sorgen

Yildiz kann sich noch gut an ihren ersten Praktikumstag erinnern: „Da hatte ich einen Patienten mit Kunstherz. Das hat mich fasziniert. Ich wollte dann unbedingt auf die Herzchirurgie.“ Über die Lebensqualität mit so einem Gerät hat die Tirolerin dann auch ihre Bachelorarbeit gemacht. So sehr sich Yildiz für ihren Beruf begeistert, so sehr hat dessen Image in den vergangenen Jahren gelitten.

Krankenhäusern fällt es immer schwerer, ausreichend Personal zu finden. „Es geht um viel mehr, als nur helfen zu wollen. Wir hören den Menschen zu, kennen ihre Sorgen“, schwärmt die Krankenschwester von der Vielseitigkeit ihres Jobs. Von den Patienten wiederum erfahre man unendliche Dankbarkeit.