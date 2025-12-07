Krampusumzug eskalierte: Ein Verletzter und Messer-Drohung
Bei einem Krampusumzug im Tiroler Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) ist Samstagabend ein 26-jähriger Österreicher blutig geschlagen worden. Ein 23-jähriger Landsmann hatte im Zuge eines Streits ausgeholt, teilte die Polizei mit.
Der 26-Jährige erlitt eine blutende Wunde über dem Auge. Er wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht. Bereits zuvor soll in dem Partyzelt ein 18-jähriger Österreicher von einem 17-jährigen Türken mit einem Messer bedroht worden sein.
Die Exekutive war deshalb gegen 22.00 Uhr angerückt und traf mehrere Zeugen, einen 17-jährigen Kroaten und den Österreicher an. Dieser gab an, mit dem Kroaten in Streit geraten zu sein. Daraufhin habe ein Freund des Kroaten ein Messer gezogen und ihn bedroht. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf ebenfalls im Zelt angetroffen. Bei beiden Beschuldigten wurde kein Messer aufgefunden, hieß es.
In Nacht auf Sonntag wurde schließlich unweit des Umzugs ein 17-jähriger Österreicher in einem nicht zugelassenen Auto ohne Kennzeichen und ohne Führerschein angehalten. Beamte waren auf den auf der Fahrbahn stehenden Pkw aufmerksam gemacht worden. Als sie den Lenker kontrollieren wollten, stieß dieser mit hoher Geschwindigkeit zurück, überfuhr eine Gehsteigkante und landete in einem schneebedeckten Feld. Der Mann war stark alkoholisiert. Er wird angezeigt.
Kommentare