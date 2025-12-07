Krampusumzug eskalierte: Ein Verletzter und Messer-Drohung

Bei einem Krampusumzug im Tiroler Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) ist Samstagabend ein 26-jähriger Österreicher blutig geschlagen worden. Ein 23-jähriger Landsmann hatte im Zuge eines Streits ausgeholt, teilte die Polizei mit.

Der 26-Jährige erlitt eine blutende Wunde über dem Auge. Er wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht. Bereits zuvor soll in dem Partyzelt ein 18-jähriger Österreicher von einem 17-jährigen Türken mit einem Messer bedroht worden sein.