Kärnten: Erneut Krampus bei Lauf verletzt

Erneut ist in Kärnten ein Teilnehmer eines Krampuslaufs von einem Zuschauer verletzt worden.

Der unbekannte Täter hatte am Freitagabend bei dem Lauf in Ebenthal bei Klagenfurt an den Hörnern der Maske eines 18-Jährigen gezogen, wobei dieser am Nacken verletzt wurde. Er wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht, die Suche nach dem Täter verlief vorerst ergebnislos.