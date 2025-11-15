Kärnten: Erneut Krampus bei Lauf verletzt
Zusammenfassung
- Erneut wurde bei einem Krampuslauf in Kärnten ein Teilnehmer von einem Zuschauer verletzt.
- Ein Unbekannter zog in Ebenthal bei Klagenfurt an den Hörnern der Maske eines 18-Jährigen, der dabei am Nacken verletzt wurde.
- Bereits am vergangenen Wochenende gab es einen ähnlichen Vorfall bei einem Perchtenlauf in Keutschach, bei dem ebenfalls ein Maskenträger verletzt wurde.
Erneut ist in Kärnten ein Teilnehmer eines Krampuslaufs von einem Zuschauer verletzt worden.
Der unbekannte Täter hatte am Freitagabend bei dem Lauf in Ebenthal bei Klagenfurt an den Hörnern der Maske eines 18-Jährigen gezogen, wobei dieser am Nacken verletzt wurde. Er wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht, die Suche nach dem Täter verlief vorerst ergebnislos.
Bereits am vergangenen Samstagabend war es bei dem Perchtenlauf in Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land) zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Eine 62-jährige Zuseherin hatte einen Krampus bei den Hörnern der Maske gepackt und kräftig daran gezogen, woraufhin der 20-jährige Maskenträger mit Verletzungen im Nacken- und Schulterbereich ins Krankenhaus gebracht werden musste.
