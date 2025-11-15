Kärnten: Mann soll Streifenwagen und Privatauto angezündet haben

Ein 45-jähriger Mann soll am Freitagabend in Spittal an der Drau sowohl ein Polizeiauto als auch einen Privat-Pkw angezündet haben, berichtet die APA. Der Mann wurde kurz nach den Taten festgenommen, er war aber nicht geständig. Die beiden Pkw-Brände wurden rasch unter Kontrolle gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Kurz vor 20 Uhr hatte eine Zeugin bei der Polizeiinspektion Spittal an der Drau gemeldet, dass ein vor der Dienststelle abgestellter Streifenwagen brenne. Ein Beamter schaffte es, den Hinterreifen des Fahrzeugs zu löschen, eine Fahndung nach dem Täter wurde eingeleitet. Nicht einmal eine halbe Stunde später brannte ein auf einem öffentlichen Parkplatz abgestelltes Fahrzeug, das auch schnell gelöscht werden konnte.

Kleidung und Brandbeschleuniger wurden sichergestellt

Zwei Zeuginnen lieferten eine Personenbeschreibung des Verdächtigen, außerdem gab es weitere Hinweise, die auf den 45-jährigen Mann als Tatverdächtigen hindeuteten. Er wurde an seiner Wohnadresse festgenommen, bei der Durchsuchung der Wohnung wurde die bei der Tat getragene Kleidung sowie ein möglicher Brandbeschleuniger sichergestellt. Der 45-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert.