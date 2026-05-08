Schlag gegen Drogenszene: 17 Kilo Kokain in Tirol sichergestellt

Der Tiroler Polizei ist ein größerer Schlag gegen die Drogenszene gelungen: Ende April wurden in Innsbruck 17 Kilogramm Kokain in einem Auto sichergestellt und vier Personen festgenommen.

Über die Verdächtigen aus der sogenannten "Nordafrikanerszene" wurde die Untersuchungshaft verhängt. Neben den Drogen fand man auch 24.000 Euro an Bargeld, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Größte in Tirol sichergestellte Menge

Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen betrug 1,7 Millionen Euro. Der Aufgriff sei "historisch", betonte Landespolizeidirektor Helmut Tomac. Es handle sich um die bisher größte in Tirol sichergestellte Menge an Kokain.