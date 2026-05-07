Unbekannte stachen in Innsbruck auf 20-Jährigen ein: Schwerstverletzt

Unbekannte Täter haben offenbar in der Nacht auf Mittwoch im Innsbrucker Stadtteil Höttinger Au einen 20-Jährigen brutal attackiert und dem jungen Mann mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt. Daraufhin flüchteten sie mit der Umhängetasche des Opfers, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Ägypter wurde in der Klinik notoperiert, er befand sich aktuell in stabilem Zustand und konnte bereits befragt werden.

Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen wegen versuchten Mordes und schweren Raubes auf. Anrainer hatten zuvor im Bereich der Nagillergasse/Ingenuin-Fischler-Straße bzw. Tiergartenstraße eine Auseinandersetzung wahrgenommen, erklärte Polizeisprecher Stefan Eder. Daraufhin hätten sie die Exekutive gerufen, die den 20-Jährigen letztlich vorfand. Die Tatwaffe, vermutlich ein Messer, wurde bisher nicht gefunden.