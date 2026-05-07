Soldatenköpfe: Wander-Duo verstieg sich in unwegsamem Gelände

Ein 74-jähriger Mann und eine 56-jährige Frau sind Mittwochnachmittag im Tiroler Außerfern mit dem Hubschrauber aus einer alpinen Notlage gerettet worden.

Die beiden Deutschen waren gegen 16 Uhr bei einer Wanderung auf die Soldatenköpfe vom markierten Wanderweg abgekommen, teilte die Polizei mit. Sie verstiegen sich in unwegsames Gelände und setzten schließlich einen Notruf ab. Die Besatzung des Polizeihubschraubers befreite die beiden unverletzt mit einem Tau.

Polizeihubschrauber lokalisierte Wanderer

Die beiden waren von den Soldatenköpfen in Reutte rund 150 Höhenmeter talwärts in nordöstliche Richtung abgestiegen. Dort konnte die Crew des Polizeihubschraubers die Wanderer bei einem Überflug lokalisieren.