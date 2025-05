Italien-Connection: Großer Schlag gegen Drogenszene in Innsbruck

Die Ermittlungen haben sich über mehrere Monate erstreckt. Nach einer Vielzahl von Überwachungen, Kontrollen und Hausdurchsuchungen meldet das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Innsbruck nun einen umfassenden Schlag gegen die Drogenszene im Großraum Innsbruck.

"Nach intensiven Ermittlungen konnten im Rahmen umfassender Polizeioperationen sieben Personen festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert werden", heißt es am Freitag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Tirol.