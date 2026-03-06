Kraftwerk Kaunertal: "Das Projekt hat zu viele Sicherheitslücken"
Zusammenfassung
- Im Kaunertal plant die Tiwag ein umstrittenes Kraftwerksprojekt, das aktuell einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen wird.
- Befürworter betonen die Notwendigkeit für die Energieversorgung und die Schaffung von Arbeitsplätzen, während Umweltschützer massive Sicherheits- und Umweltrisiken sehen.
- Kritiker fordern wegen unzureichender Daten und steigender Naturgefahren einen Baustopp und unabhängige Untersuchungen.
In rund 2.300 Metern Seehöhe liegt das Kaunertal im Bezirk Landeck in Tirol, recht abgeschieden und daher von menschlichen Einflüssen nahezu unangetastet. Am Talboden hat sich über die Jahrhunderte ein Moor entwickelt, mit seinen fast 21 Hektar zählt es zu den größten im österreichischen Hochgebirge.
UVP läuft
In dem Tal verfolgt der Tiroler Energieversorger Tiwag ein Kraftwerksprojekt. So soll etwa im Platzertal der Speichersee für ein Pumpkraftwerk entstehen. Die Pläne reichen weit zurück, bereits 2009 wurden sie erstmals eingereicht, aktuell läuft die Umweltverträglichkeitsprüfung.
Doch um das Kraftwerk Kaunertal haben sich Fronten gebildet: Umweltschützer sehen das Tal bedroht und weisen auf die Gefahren von Felsstürzen hin, zudem seien die Gletscher bereits jetzt massiv geschrumpft.
Was die Befürworter sagen . . .
Die Tiwag und die schwarz-rote Landesregierung pochen darauf, dass der Bau notwendig sei, um die Energieversorgung sicherzustellen. Die Investition von 1,6 Milliarden Euro würde auch Arbeitsplätze schaffen bzw. sichern.
. . . und die Kritiker kontern
Doch Alpenverein und WWF warnten am Freitag erneut vor dem Großvorhaben: "Das Projekt hat zu viele ungelöste Sicherheitslücken", befürchtet Clemens Matt, Generalsekretär des Alpenvereins. "Nicht zuletzt würde mit dem Platzertal ein Tiroler Naturjuwel für immer zerstört."
Debatte um Naturgefahren
Die Vereine bewerten die von der Tiwag eingereichten Unterlagen als mangelhaft. So würde im Kapitel "Naturgefahren" mit veralteten Daten gearbeitet oder die Risiken nur gestreift, das betreffe Muren, Felsstürze oder Flutwellen in Speicherseen. "Das Risiko von Felsstürzen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vervierfacht", rechnet Bettina Urbanek vom WWF vor. Davor dürfe man nicht die Augen verschließen.
Der Gletscher wird immer kleiner
Durch die bereits belegten Rückgänge der Gletscher und des Permafrosts würde sich die Gefahr von Felsstürzen erhöhen, all das verbunden mit dem Klimawandel. An den Gletschern im Tal sei das deutlich zu sehen:
- So sei das Eis am Gepatschferner allein 2023/24 um 104 Meter zurückgewichen.
- Zwischen 2018 und 2024 waren es insgesamt 381,5 Meter.
Die Tiwag habe in ihren UVP-Unterlagen allerdings Daten aus 2017 verwendet, das sei unzureichend, kritisieren WWF und Alpenverein.
Was die Umweltschützer fordern
"Die Temperaturen steigen, die Starkwettereignisse nehmen zu", erinnert Clemens Matt. "Im alpinen Raum müssen wir künftig häufiger mit Steinschlag und Muren rechnen, durch die unter Umständen größere Mengen an Stein und Geröll als bisher in Bewegung kommen." Dies könne "Kaskadeneffekte" auslösen und "zu Katastrophen führen", mahnt WWF-Expertin Urbanek.
Die Vereine fordern daher eine "unabhängige wissenschaftliche Untersuchung der steigenden Risiken für Kraftwerke im Hochgebirge" generell und den Stopp der Baupläne im Kaunertal.
