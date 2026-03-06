Kraftwerk Kaunertal: "Das Projekt hat zu viele Sicherheitslücken"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In rund 2.300 Metern Seehöhe liegt das Kaunertal im Bezirk Landeck in Tirol, recht abgeschieden und daher von menschlichen Einflüssen nahezu unangetastet. Am Talboden hat sich über die Jahrhunderte ein Moor entwickelt, mit seinen fast 21 Hektar zählt es zu den größten im österreichischen Hochgebirge. UVP läuft In dem Tal verfolgt der Tiroler Energieversorger Tiwag ein Kraftwerksprojekt. So soll etwa im Platzertal der Speichersee für ein Pumpkraftwerk entstehen. Die Pläne reichen weit zurück, bereits 2009 wurden sie erstmals eingereicht, aktuell läuft die Umweltverträglichkeitsprüfung.

Doch um das Kraftwerk Kaunertal haben sich Fronten gebildet: Umweltschützer sehen das Tal bedroht und weisen auf die Gefahren von Felsstürzen hin, zudem seien die Gletscher bereits jetzt massiv geschrumpft. Was die Befürworter sagen . . . Die Tiwag und die schwarz-rote Landesregierung pochen darauf, dass der Bau notwendig sei, um die Energieversorgung sicherzustellen. Die Investition von 1,6 Milliarden Euro würde auch Arbeitsplätze schaffen bzw. sichern.

. . . und die Kritiker kontern Doch Alpenverein und WWF warnten am Freitag erneut vor dem Großvorhaben: "Das Projekt hat zu viele ungelöste Sicherheitslücken", befürchtet Clemens Matt, Generalsekretär des Alpenvereins. "Nicht zuletzt würde mit dem Platzertal ein Tiroler Naturjuwel für immer zerstört." Debatte um Naturgefahren Die Vereine bewerten die von der Tiwag eingereichten Unterlagen als mangelhaft. So würde im Kapitel "Naturgefahren" mit veralteten Daten gearbeitet oder die Risiken nur gestreift, das betreffe Muren, Felsstürze oder Flutwellen in Speicherseen. "Das Risiko von Felsstürzen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vervierfacht", rechnet Bettina Urbanek vom WWF vor. Davor dürfe man nicht die Augen verschließen.

Der Gletscher wird immer kleiner Durch die bereits belegten Rückgänge der Gletscher und des Permafrosts würde sich die Gefahr von Felsstürzen erhöhen, all das verbunden mit dem Klimawandel. An den Gletschern im Tal sei das deutlich zu sehen: So sei das Eis am Gepatschferner allein 2023/24 um 104 Meter zurückgewichen.

