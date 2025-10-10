Jugendlicher tritt 11-Jährige vom Fahrrad: Polizei sucht Zeugen

Eine 11-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstagnachmittag in Nußdorf-Debant verletzt, nachdem ein bislang unbekannter jugendlicher Radfahrer ihr während der Fahrt mit dem Fuß gegen das Fahrrad trat.

Das Mädchen musste mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, während der mutmaßliche Täter flüchtete. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Verdächtigen.

Tritt gegen das Fahrrad Der Vorfall ereignete sich am 10. Oktober gegen 13:15 Uhr. Die 11-Jährige fuhr an der Pestalozzistraße gen Westen. Im Kreuzungsbereich zur Franz-Mayr-Straße kam es zur Begegnung mit einem Radfahrer, der dem Mädchen während der Fahrt mutmaßlich mit dem Fuß gegen das Fahrrad getreten haben soll. Das Kind kam dadurch zu Sturz und blieb verletzt am Boden liegen. Der mutmaßliche Täter setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Das verletzte Mädchen wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.