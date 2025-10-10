Jugendlicher tritt 11-Jährige vom Fahrrad: Polizei sucht Zeugen
Eine 11-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstagnachmittag in Nußdorf-Debant verletzt, nachdem ein bislang unbekannter jugendlicher Radfahrer ihr während der Fahrt mit dem Fuß gegen das Fahrrad trat.
Das Mädchen musste mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, während der mutmaßliche Täter flüchtete. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Verdächtigen.
Tritt gegen das Fahrrad
Der Vorfall ereignete sich am 10. Oktober gegen 13:15 Uhr. Die 11-Jährige fuhr an der Pestalozzistraße gen Westen. Im Kreuzungsbereich zur Franz-Mayr-Straße kam es zur Begegnung mit einem Radfahrer, der dem Mädchen während der Fahrt mutmaßlich mit dem Fuß gegen das Fahrrad getreten haben soll.
Das Kind kam dadurch zu Sturz und blieb verletzt am Boden liegen. Der mutmaßliche Täter setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Das verletzte Mädchen wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.
Polizei sucht Zeugen
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Radfahrer verlief ohne Erfolg. Laut Zeugenaussage soll es sich bei dem Gesuchten um einen Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren handeln. Der Verdächtige war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet und fuhr ein schwarzes E-Bike unbekannter Marke.
Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.
