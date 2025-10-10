US-Band flüchtete nach Polizeikontrolle in Oberösterreich

Eine US-amerikanische Band auf Europatournee geriet in Oberösterreich ins Visier der Autobahnpolizei. Beamte wurden im Bereich Ansfelden auf ein augenscheinlich überladenes Campingmobil aufmerksam und führten eine Kontrolle durch. Der 32-jährige Lenker und seine fünf Bandkollegen, alle aus den USA, befanden sich laut Polizeiangaben auf einer Tournee durch Europa.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Bandmitglieder nicht vorschriftsmäßig auf Sitzplätzen Platz genommen hatten, sondern in Betten lagen. Zudem wurde eine Überladung des Fahrzeugs um neun Prozent dokumentiert.

"Deutliche Symptome einer Beeinträchtigung"

Der 32-jährige Lenker soll laut Polizeiangaben "deutliche Symptome einer Beeinträchtigung" aufgewiesen haben. Nachdem er Urin- und Speicheltests verweigert hatte, wurde er zu einer klinischen Untersuchung aufgefordert. Die Situation eskalierte offenbar, als die Band zunehmend aggressiver reagierte. Nach einer längeren Diskussion erfolgte die Untersuchung bei der Autobahnpolizei Haid. Dort wurde bei dem Fahrer laut Aussendung der LPD Oberösterreich eine Fahruntauglichkeit wegen Übermüdung und Suchtgift-Beeinträchtigung festgestellt.

Kurze Verfolgungsjagd

Laut Polizeibericht soll der 32-Jährige daraufhin die Dienststelle verlassen haben und zum Campingmobil gelaufen sein. Trotz vorheriger Untersagung durch die Beamten sei er mit seinen Freunden losgefahren, wobei er seine Fahrzeugdokumente in der Polizeiinspektion zurückließ. Auf der A8 bei Aistersheim gelang es einer Streife der Autobahnpolizei Wels, das Fahrzeug erneut anzuhalten.

Zu diesem Zeitpunkt saß bereits ein anderer Bandkollege am Steuer. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro durften die Amerikaner ihre Tournee fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen zu den Verkehrsdelikten dauern an.

Um welche Band es sich genau handelte, gab die LPD Oberösterreich nicht bekannt.