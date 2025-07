Für eine österreichische Familie hat der Strandtag auf der japanischen Insel Ishigaki in der Präfektur Okinawa Mittwochfrüh Ortszeit ein abruptes Ende genommen. Der Tiroler Johannes Schwamberger, der mit seiner Frau und den Kindern seit vier Tagen dort urlaubt, erhielt auf seinem Handy eine Tsunamiwarnung. 20 Minuten später wurde der Strand evakuiert, wie er in einem Telefonat mit der APA erzählte.

Es wäre der "erste sonnige Tag" gewesen, sagte Schwamberger, deshalb habe sich die Familie für einen Tag am Strand entschlossen. Gerade als sie ankamen, bekam der 50-Jährige eine Warnung über sein Handy. Zwar war die Nachricht auf Japanisch, jedoch schnell mittels Übersetzungshilfe entschlüsselt. In der Region werde vor einem Tsunami gewarnt, sie sollen sich in höheren Lagen in Sicherheit begeben, hieß es dort.