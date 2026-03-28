Radunfall in Innsbruck: Zwei Deutsche schwer verletzt

Zwei Radfahrer - ein 28-jähriger Deutscher und eine 26-jährige Landsfrau - sind am Samstag bei einer Kollision in Innsbruck schwer im Kopf- und Gesichtsbereich verletzt worden.

Die Frau hatte im Bereich einer Kreuzung über einen Schutzweg auf eine Straße gelangen wollen. Dabei stieß sie mit dem 28-Jährigen zusammen, beide kamen zu Sturz. Die Radfahrer wurden mit der Rettung in die Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei.