Tirol

Radunfall in Innsbruck: Zwei Deutsche schwer verletzt

Zu dem Zusammenstoß kam es auf einer Kreuzung, die Verletzten wurden ins Spital gebracht.
28.03.2026, 18:25

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Rettungssanitäter steht vor einem Rot-Kreuz-Auto.

Zwei Radfahrer - ein 28-jähriger Deutscher und eine 26-jährige Landsfrau - sind am Samstag bei einer Kollision in Innsbruck schwer im Kopf- und Gesichtsbereich verletzt worden.

17-Jähriger in Tirol bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Die Frau hatte im Bereich einer Kreuzung über einen Schutzweg auf eine Straße gelangen wollen. Dabei stieß sie mit dem 28-Jährigen zusammen, beide kamen zu Sturz. Die Radfahrer wurden mit der Rettung in die Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei

kurier.at, Agenturen  | 

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