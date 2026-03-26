17-Jähriger in Tirol bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 17-jähriger Österreicher ist Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall im Tiroler Kramsach (Bezirk Kufstein) schwer am Fuß verletzt worden. Der Jugendliche hatte gegen 15.31 Uhr in einer Fertigungshalle eine Bordwand demontiert, teilte die Polizei mit.

Beim Anheben der Wand mit einem Lastenkran kippte diese zu Boden und traf ihn am Fuß. Der 17-Jährige wurde von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Den Lastenkran hatte er selbst betätigt, hieß es.