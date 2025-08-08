Temperaturen bis 34 Grad: "Orange Hitzewarnung" für Innsbruck

Die Geosphere Austria hat für die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck eine "orange Hitzewarnung" für die kommenden Tage ausgegeben.

Von Sonntag bis einschließlich Mittwoch wurden in Tirol Höchstwerte bis 34 Grad vorhergesagt. Für den Rest des Bundeslandes wurde indes eine "gelbe Hitzewarnung" ausgewiesen, teilte das Land am Freitag in einer Aussendung mit.