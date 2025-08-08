Temperaturen bis 34 Grad: "Orange Hitzewarnung" für Innsbruck
Die Geosphere Austria hat für die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck eine "orange Hitzewarnung" für die kommenden Tage ausgegeben.
Von Sonntag bis einschließlich Mittwoch wurden in Tirol Höchstwerte bis 34 Grad vorhergesagt. Für den Rest des Bundeslandes wurde indes eine "gelbe Hitzewarnung" ausgewiesen, teilte das Land am Freitag in einer Aussendung mit.
Vor allem im urbanen Raum sei die Wärmebelastung am größten, wurde die "orange Hitzewarnung" für Innsbruck begründet. In den Nächten würden die Temperaturen indes jeweils unter der 20 Grad-Marke bleiben und damit Entspannung bringen. Ab Montag sollen Luftfeuchtigkeit und Schwüle zunehmen.
Gefahr durch Hitze
Vor allem für gesundheitlich geschwächte Menschen könnten hohe Temperaturen zur Gefahr werden, wurde gewarnt. Land und Stadt Innsbruck appellierten an die Eigenverantwortung der Bevölkerung und riefen die bekannten Hitzetipps in Erinnerung. Darunter fallen etwa ausreichend Flüssigkeit, leichte Kost und Kühlung.
