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Innsbruck: Unbekannte stehlen Bargeld aus Geldkassette
Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf den 10. Juli in ein Innsbrucker Büro ein und stahlen Bargeld.
In der Nacht auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Büro in Innsbruck ein. Dabei durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.
Mittlerer vierstelliger Geldbetrag gestohlen
Laut Angaben der Polizei Tirol haben die Tatverdächtigen gezielt eine Geldkassette ins Visier genommen, aus der sie einen mittleren vierstelligen Eurobetrag entnahmen. Die genaue Vorgehensweise beim Eindringen in das Bürogebäude ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
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