Innsbruck: Unbekannte stehlen Bargeld aus Geldkassette

In der Nacht auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Büro in Innsbruck ein. Dabei durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Mittlerer vierstelliger Geldbetrag gestohlen

Laut Angaben der Polizei Tirol haben die Tatverdächtigen gezielt eine Geldkassette ins Visier genommen, aus der sie einen mittleren vierstelligen Eurobetrag entnahmen. Die genaue Vorgehensweise beim Eindringen in das Bürogebäude ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.