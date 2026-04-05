Spektakulärer Unfall nach Frontal-Kollision: 20-Jähriger überschlägt sich
Der Wagen des 20-Jährigen überschlug sich, knickte eine Straßenlaterne, durchbrach einen Zaun und beschädigte zwei Fahrzeuge.
Bei einem spektakulären Autounfall in Innsbruck-Amras sind am Samstagabend die beiden Lenker im Alter von 20 und 54 Jahren leicht verletzt worden. Die zwei Wagen kollidierten im Grabenweg, wobei das Fahrzeug des 20-Jährigen ins Schleudern geriet, sich überschlug, eine Straßenlaterne knickte und einen Zaun durchbrach. Auf dem Grundstück, auf dem der Pkw zum Stillstand kam, wurden ein geparktes Auto und ein Food Truck beschädigt. Die Lenker wurden in eine Klinik gebracht.
Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 20.40 Uhr, der 20-Jährige dürfte mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Am Pkw des 20-Jährigen entstand Totalschaden, das Auto des 54-Jährige wurde stark beschädigt.
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