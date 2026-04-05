Bei einem spektakulären Autounfall in Innsbruck-Amras sind am Samstagabend die beiden Lenker im Alter von 20 und 54 Jahren leicht verletzt worden. Die zwei Wagen kollidierten im Grabenweg, wobei das Fahrzeug des 20-Jährigen ins Schleudern geriet, sich überschlug, eine Straßenlaterne knickte und einen Zaun durchbrach. Auf dem Grundstück, auf dem der Pkw zum Stillstand kam, wurden ein geparktes Auto und ein Food Truck beschädigt. Die Lenker wurden in eine Klinik gebracht.