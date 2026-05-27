In einem Haus in Hall entzündeten sich Mittwoch Früh Baumwolltücher, die in einer Waschmaschine lagen. Die Feuerwehr Hall in Tirol rückte rasch aus und löschte den Brand.

Wie die Polizei Tirol mitteilte, waren die Baumwolltücher zuvor zum Auftragen von Parkettöl verwendet worden. Eben dieses Öl dürfte die Selbstentzündung ausgelöst haben. Leinöl- und parkettölgetränkte Tücher oder Lappen sind bekannt dafür, dass sie sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden können - etwa wenn sie zusammengeknüllt oder in einer Waschmaschine eingeschlossen sind und dabei Wärme entstehen kann.

Keine Verletzten bei Brand in Waschmaschine

Experten empfehlen, solche Tücher nach der Verwendung ausgebreitet und gut belüftet im Freien trocknen zu lassen, bevor sie entsorgt oder gewaschen werden.

Bei dem Brand in Tirol entstand nur Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.