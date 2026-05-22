Tirol: Fünf Personen bei Hausbrand in Inzing verletzt

Ein Wohnzimmerbrand in der Wohnung eines Hauses in Inzing in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat in der Nacht auf Freitag mehrere Feuerwehren in Atem gehalten. Der 57-jährige Besitzer des Hauses erlitt dabei ebenso eine Rauchgasvergiftung wie seine 31-jährige Tochter und drei Enkel im Alter von fünf, acht und 13 Jahren.

Der Mann zog sich zudem Verbrennungen zweiten Grades am linken Arm zu. Die Flammen wurden rasch gelöscht. Auslöser dürfte eine brennende Kerze gewesen sein.