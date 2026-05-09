Häftling seilte sich aus Innsbrucker Justizanstalt ab und flüchtete

Ein Häftling soll diese Woche aus der Justizanstalt Innsbruck ausgebrochen sein. Der Mann seilte sich laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Samstags-Ausgabe) Dienstagabend aus einem Fenster des "Ziegelstadel" ab.

Dafür soll er miteinander verknüpfte Hand- und Leintücher verwendet haben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung sei der Ausbrecher noch nicht gefasst, hieß es. Das Justizministerium bestätigte die Flucht gegenüber der APA.