Häftling seilte sich aus Innsbrucker Justizanstalt ab und flüchtete
Ein Häftling soll diese Woche aus der Justizanstalt Innsbruck ausgebrochen sein. Der Mann seilte sich laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Samstags-Ausgabe) Dienstagabend aus einem Fenster des "Ziegelstadel" ab.
Dafür soll er miteinander verknüpfte Hand- und Leintücher verwendet haben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung sei der Ausbrecher noch nicht gefasst, hieß es. Das Justizministerium bestätigte die Flucht gegenüber der APA.
Der Mann sei wegen Betrugs verurteilt worden und durfte sich "im Rahmen von Vollzugslockerungen bereits als Freigänger unbewacht bewegen". Eine Fahndung nach dem Gesuchten sei nach wie vor im Gange.
Erst im Februar gelang einem weiteren Häftling - wenn auch nur kurzzeitig - ein Ausbruch. Der Mann nützte einen Krankenhausaufenthalt in Natters (Bezirk Innsbruck-Land). Auch er soll durch ein Fenster die Flucht angetreten haben, wurde jedoch einige Tage später wieder festgenommen.
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