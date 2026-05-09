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Salzburg

Salzburg: Leiche aus Salzachsee geborgen, Todesursache unklar

Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen.
09.05.2026, 08:41

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Polizei-Abzeichen auf einer Uniform.

Im Salzburger Stadtteil Liefering ist am Freitagabend eine Leiche aus dem Salzachsee geborgen worden. Die Todesursache war am Samstagvormittag noch unklar. "Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der APA. 

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Informationen über die Identität der toten Person lagen vorerst nicht vor. Im Einsatz waren Polizei und Feuerwehr. Die Leiche wurde zwischen 20 und 21 Uhr aus dem Wasser geholt.

Salzburg
Agenturen, msim  | 

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