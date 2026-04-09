Zwei Verletzte: Großeinsatz nach Streit in Innsbruck

Im Zuge einer Auseinandersetzung in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck sind Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Eine Person wurde schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher der APA.

Beide Beteiligten wurden in die Klinik Innsbruck gebracht. Laut Medienberichten dürfte der Vorfall in der Nähe des Tiroler Landhauses passiert sein. Auch ein Messer dürfte im Spiel gewesen sein.

Noch wenige Informationen

Die Hintergründe, der genaue Hergang und Details zur Identität der Beteiligten waren noch unklar, hieß es. Der Vorfall hatte einen größeren Einsatz von Polizei und Rettung in der Innenstadt ausgelöst.