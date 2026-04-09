Tirol

Zwei Verletzte: Großeinsatz nach Streit in Innsbruck

Eine Person wurde schwer verletzt. Der Vorfall passierte beim Innsbrucker Landhaus - Hintergründe noch unklar
09.04.2026, 19:42

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Im Zuge einer Auseinandersetzung in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck sind Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Eine Person wurde schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher der APA.

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Beide Beteiligten wurden in die Klinik Innsbruck gebracht. Laut Medienberichten dürfte der Vorfall in der Nähe des Tiroler Landhauses passiert sein. Auch ein Messer dürfte im Spiel gewesen sein. 

Noch wenige Informationen

Die Hintergründe, der genaue Hergang und Details zur Identität der Beteiligten waren noch unklar, hieß es. Der Vorfall hatte einen größeren Einsatz von Polizei und Rettung in der Innenstadt ausgelöst.

Tirol
Agenturen  | 

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