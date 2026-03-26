Großbrand in Osttirol: 36 Personen aus Wohnhaus evakuiert

Der Brand eines Mehrparteienhauses in Matrei in Osttirol hat Mittwochabend einen Großeinsatz der Feuerwehr mit insgesamt 165 Einsatzkräften ausgelöst.

Das Feuer war gegen 19.30 Uhr ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Wegen starken Windes griffen die Flammen auf die Fassade über. Aus Sicherheitsgründen wurden schließlich insgesamt 36 Personen, darunter drei Kinder, auch aus angrenzenden Häusern evakuiert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Brandursache war unklar.