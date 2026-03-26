Großbrand in Osttirol: 36 Personen aus Wohnhaus evakuiert
Der Brand eines Mehrparteienhauses in Matrei in Osttirol hat Mittwochabend einen Großeinsatz der Feuerwehr mit insgesamt 165 Einsatzkräften ausgelöst.
Das Feuer war gegen 19.30 Uhr ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Wegen starken Windes griffen die Flammen auf die Fassade über. Aus Sicherheitsgründen wurden schließlich insgesamt 36 Personen, darunter drei Kinder, auch aus angrenzenden Häusern evakuiert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Brandursache war unklar.
Mehrere lokale Feuerwehren rückten zur Unterstützung an. Schlussendlich waren sieben Feuerwehreinheiten mit 29 Fahrzeugen an Ort und Stelle. Auch die Rettung war mit drei Fahrzeugen und 16 Sanitätern mit Notarzt im Einsatz. Die rund eine Stunde nach Brandausbruch aus Sicherheitsgründen evakuierten Anrainer wurden vom Rettungsdienst betreut und vorübergehend im Tauerncenter untergebracht.
"Brand aus" nach Mitternacht
Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, endgültig "Brand aus" wurde kurz nach Mitternacht gemeldet. Die Höhe des Sachschadens war vorerst nicht bekannt. Ermittlungen zur Erhebung der Brandursache waren noch im Gang, hieß es.
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