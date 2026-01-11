Passiert ist es bei dem Spiel zwischen dem FC Loden 1 aus Reutte und dem FC Cool aus Memmingen in Bayern. Ein wenig zimperliches Einsteigen eines deutschen Spielers ließ am Samstagnachmittag in der Sporthalle Reutte die Emotionen hochkochen. Es kam zu Tumulten zwischen den Spielern, aber auch zwischen den Zuschauern. Ordner mussten eingreifen.

Memminger trauten sich nicht aus der Kabine Das Spiel wurde abgebrochen. Dass die Gastgeber in der Wahl ihrer Mittel anschließend auch nicht zimperlich waren, beweist der Umstand, dass die bayerischen Hobbysportler sich in ihre Umkleidekabine zurückzogen. Dort kam es zu neuerlichen Handgreiflichkeiten und zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Spielern beider Mannschaften. Zwei Männer wurden verletzt, einer erlitt eine Nasenbeinfraktur.